Общество

Акция «Неделя без турникетов» в очередной раз доказала заинтересованность псковских школьников в технических профессиях

В Пскове и Великих Луках продолжается акция «Неделя без турникетов». В Пскове она состоялась на электромашиностроительном заводе («ПЭМЗ»), а в Великих Луках – на заводе электротехнического оборудования («ЗЭТО»). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении ООО «Союз машиностроителей России».

Ученики девятых классов Псковского Многопрофильного лицея №4 познакомились с работой завода ПЭМЗ, который специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.Школьникам показали производственные площадки завода: цех сборки, обмоточный цех, а также ребята посмотрели процессы сварки, газовой резки, фрезеровки и штамповки.

Ученики 10-11 классов Псковского технического лицея побывали на заводе «Экокабель» и познакомились с процессом производства кабельной продукции различного сечения.

В Великих Луках на заводе «ЗЭТО» побывали ученики старших классов практически всех школ города. Они познакомились с мозговым центром предприятия – отделом технолога и главного конструктора, а затем осмотрели работу в цехах, увидели, как работает современное оборудование. «Особенно понравились станки ЧПУ, мы даже не думали, что на каком-то заводе в нашем городе есть такое оборудование. Было очень интересно» - поделились своими впечатлениями ребята.



Добавим, что акцию «Неделя без турникетов» организовывает и проводит в регионе Псковское регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». Цель акции – познакомить школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных профессиях и специальностях.