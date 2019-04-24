Общество

Владимир Яников: Абсурдно заставлять работающих на общественных началах сельских депутатов отчитываться о доходах

Упрощение порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений позволит большему количеству людей участвовать в общественной жизни. Таким мнением с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделился депутат Псковского областного собрания, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Владимир Яников.

«В качестве депутатов в сельских поселениях чаще всего выступают простые люди: пенсионеры, учителя, специалисты, работающие в бюджетных и социальных сферах, у них и так вся заработная плата на виду. Какой смысл требовать от них заполнять еще и декларации о доходах? Они и так работают депутатами бесплатно, на общественных началах. Вот если человек работает в совете поселения на платной основе, то это уже другой разговор», - отметил он.

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Владимир Яников обратил внимание, что для того, чтобы заполнить декларацию депутатам сельских поселений приходится ехать в город, получать все необходимые справки, причем на платной основе. «Получается абсурдная ситуация. Часто, когда люди видят, что нужно будет делать очень много дополнительных отчетов, они просто хлопают дверью и уходят. Поэтому этот закон не только упростит отчетность, но и даст возможность большему количеству людей участвовать в общественной жизни. Таким образом мы не только сохраним существующий кадровый потенциал, но и расширим его», - заключил парламентарий.