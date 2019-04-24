Общество

Межрайонные службы ранней помощи в Псковской области получили новые автомобили

Центры социального обслуживания Порховского, Опочецкого, Новоржевского, Островского районов, областной Центр семьи и Великолукский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями получили новый транспорт для организации сопровождения на дому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ключи от новых легковых автомобилей они получили в четверг, 25 апреля, на базе производственно-интеграционных мастерских в Пскове. Все машины российского производства («Лада-Ларгус») и рассчитаны на семь посадочных мест.

Псковская область выиграла грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на проведение комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3-х лет и их семьям. Автомобили приобретены в рамках реализации комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории Псковской области и будут использованы для домашних визитов в целях организации мобильного социального сопровождения на дому.

Межрайонные службы ранней помощи, созданные на базе указанных Центров соцобслуживания, также будут обслуживать семьи, проживающие в близлежащих районах.