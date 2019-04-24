Общество

Сотрудники псковского УФСИН приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам деятельности оперативных подразделений

В актовом зале регионального УФСИН, в режиме видеоконференцсвязи, состоялось служебное совещание, проводимое центральным аппаратом пенитенциарного ведомства, а продолжилось мероприятие учебно-методическими сборами с заместителями начальников, курирующих вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальниками и сотрудниками оперативных отделов под председательством первого заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, на видеоконференции обсуждались такие темы как: «О состоянии законности и правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы», «Некоторые проблемные вопросы в деятельности оперативных подразделений территориальных органов ФСИН России».

По завершении совещания были подведены итоги работы оперативных служб за 1 квартал 2019 года. Помимо этого, в рамках проведения учебно-методических сборов, до личного состава были доведены обзоры и указания по оперативно-режимной деятельности, а также приняты зачёты по знанию нормативно-правовых актов.