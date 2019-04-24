Общество

В Опочке дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В Опочке дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВПК «Беркут».



Сегодня, 25 апреля, в Опочке воспитанники ВПК «Беркут», Центра образования Опочецкого района, Краснооктябрьской средней школы, юнармейцы отряда «Партизан», гимназии имени А.Д. Петрова и местное отделение «Юнармия» при поддержке Центра образования Опочецкого района и регионального отделения «Волонтеры Победы» вручили около 700 георгиевских ленточек жителям города Опочки.

Ребята вручали опочанам символ воинской доблести и славы вместе с листовками, где указана информация о истории ленты, как рекомендуется носить символ воинской доблести и славы.