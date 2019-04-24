Общество

В Псков прибудет выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом»

Сегодня, 26 апреля, военно-патриотическая акция «Сирийский перелом», в рамках которой в Псковскую область прибудет поезд с захваченным в Сирийской Арабской Республике вооружением, состоится на железнодорожном вокзале Пскова. Она начнется в 11.30 концертной программой военных и творческих коллективов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Непосредственно прибытие военного эшелона намечено на 12.25. Встречать передвижную воинскую экспозицию будут официальные лица Псковской области и города Пскова, Псковского гарнизона и военного комиссариата, представители общественных военно-патриотических и ветеранских организаций, военнослужащие, члены движения «Юнармия», жители Псковской области. Все они примут участие в митинге, посвященной военно-исторической акции «Сирийский перелом», а затем осмотрят выставку трофейного вооружения и военной техники, захваченной у сирийских боевиков. Мероприятие продолжится концертными номерами творческих коллективов, прибывших в составе эшелона.

В рамках акции на вокзале будет развернут передвижной пункт отбора на контрактную службу. Кроме того, 150 молодых патриотов, учащихся школ Псковской области, вступят в ряды Всероссийского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Убытие поезда из Пскова намечено на 15.00.

На следующий день, 27 апреля, передвижная выставка будет развернута на железнодорожной станции города Великие Луки.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, накануне Великий Новгород стал 60-м городом, куда прибыла выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом», акцию посетили свыше 31 тыс. жителей и гостей города.

В течение двух часов все желающие смогли увидеть более 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники, артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки и оборудования террористов.

На девяти железнодорожных платформах поезда были размещены: танк Т-55, попавший к сирийским боевикам из Грузии, бывший автомобиль ООН, тоннельная машина китайского производства, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль «YPG EAGLE HEAD», самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. Экскурсии проведут военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов.