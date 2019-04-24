Общество

Борт санавиации доставил пациента в Островскую межрайонную больницу

Борт санавиации доставил пациента в Островскую межрайонную больницу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в больнице, на базе Псковской областной клинической больницы действует центр, в котором эксперты принимают решение о госпитализации пациента на основании заявок из межрайонных центров. Принимаются во внимание такие показатели, как состояние человека, графики изменений жизненных показателей, возможность транспортировки в этих условиях.

Пациентов бортами санавиации доставляют не только в Псков, но и в медицинские учреждения других регионов. Вчера борт санавиации доставил пациента в Островскую межрайонную больницу.