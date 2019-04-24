Общество

Весенняя посевная кампания активно набирает обороты в Псковском районе

Главной задачей аграриев Псковского района на сегодняшний день является выполнение запланированных объемов сева яровых культур. От того, насколько успешно они ее выполнят, будет зависеть объем и качество будущего урожая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Весенняя посевная кампания активно набирает обороты. По состоянию на 25 апреля сев яровых зерновых культур выполнен на площади 1113 га, что составляет 101% от плановых показателей.

Общий яровой сев сельскохозяйственными предприятиями выполнен на площади 1423 га, что составляет 43% к плану.

Овощеводы ЗАО «Агрофирма «Победа» приступили к посадке раннего картофеля.

В СПК (колхоз) «Передовик» и ОПХ «Родина» осуществлен подсев многолетних трав на площади 367 га.

Одновременно ведутся работы по уходу за посевами озимых и многолетних трав. Подкормка озимых проведена на площади более 2000 га, многолетних трав и пастбищ - 1260 га, боронование соответственно - на 345 га и 1027 га. Под посев внесено более 83 тыс.тонн органических удобрений.

В ЗАО «Агрофирма «Победа» и ООО«ПсковАгроИнвест» выполнена химическая обработка озимых зерновых культур от сорняков и болезней.

Активно включились в посевную кампанию крестьянские (фермерские) хозяйства. Так в КФХ Натальи Мерелайне на текущую дату посеяно зерновых культур - 60 га, в КФХ Анны Овсянниковой - однолетних трав - 20 га.