Общество

30 апреля в Невеле будет работать мобильная приемная прокурора области

Во вторник, 30 апреля с 12.00 в Невеле будет работать мобильная приемная прокурора области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В рамках работы мобильной приемной принимать граждан будет первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Прием состоится в здании Невельской межрайонной прокуратуры.

Записаться на прием можно по телефонам 8(81151) 2-13-64 (межрайонная прокуратура) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).