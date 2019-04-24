Общество

В Сочи завершилась X летняя Спартакиада ПАО «ОГК-2»

В Сочи завершилась X летняя Спартакиада ПАО «ОГК-2». 13 команд из филиалов и исполнительного аппарата компании состязались в настольном теннисе, мини-футболе, волейболе, плавании и легкой атлетике. В течение двух дней на четырех спортивных площадках было разыграно 186 медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Филиале ПАО «ОГК-2» - Псковская ГРЭС.

Высокие результаты показали теннисисты Псковской ГРЭС. Викторина Бурмистрова, инженер по наладке и испытаниям завоевала золото в одиночном разряде. Бронза у Дениса Иванова, машиниста энергоблока котлотурбинного цеха.

Юрий Юрин, инженер отдела информационных технологий Псковской ГРЭС, впервые участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и продемонстрировал отличную подготовку: четвертый результат с минимальным отрывом от бронзового призера.

По итогам соревнований первое место заняла команда Новочеркасской ГРЭС, серебро досталось Красноярской ГРЭС-2, бронза – Киришской ГРЭС.