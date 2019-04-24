Общество

В Красногородске будут судить женщину, которая не платит алименты

Прокурором Красногородского района в Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении жительницы Красногородского района, которая обвиняется в совершении преступления - неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного расследования установлено, что женщина в июле 2018 года была ограничена судом в родительских правах в отношении своих детей 2012 и 2014 года рождения, при этом суд обязал ее уплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 заработка.

Данное обстоятельство никаким образом не повлияло на поведение матери. Детьми она не интересуется, алименты не уплачиваются. Несмотря на привлечение ее к административной ответственности и разъяснение судебным приставом о недопустимости нарушения закона она не изменила свой образ жизни. В настоящее время долг по алиментам составляет более 110 тыс. руб.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до одного года.