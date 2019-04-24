Общество

Спектакль и экскурсию провела ПОООМС «Дети – наше будущее» в Печорах

Две группы детей из Пскова совершили 25 апреля поездку в Печоры в рамках проектов ПОООМС «Дети - наше будущее». Одна группа детей отправилась в Печорскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и провела благотворительное творческое мероприятие для воспитанников школы-интерната. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Дети из Печор увидели спектакль «И не надо быть Богом» в рамках проекта «Искусство против суицида» ПОООМС «Дети - наше будущее». Социальная драма создана под эгидой произведения «Мое второе я» и рассказывает о проблемах в подростковой среде.

Пьеса очень актуальна в наше время: ее сюжет о том, что каждый из нас нуждается в понимании другого человека, и это очень простое умение «слышать другого человека» очень ценно в современном мире.

Артисты-подростки из Пскова, которые играют в спектакле, сумели идеально передать чувства и эмоции своих персонажей. Герои постановки своим жизнелюбием, доброжелательностью, примером стойкости к беде призывают подростков помогать друг другу, ведь преодолевать трудности вместе гораздо легче. На каждого зрителя пьеса произвела очень сильное впечатление.

После показа спектакля последовал рефлексивный этап - интерактивное просветительское собрание. Психолог Галина Радкевич пообщалась со зрителями о впечатлениях от спектакля, поразмышляла с ними о счастье, провела тренинги по саморазвитию и личностному росту.

Кроме того, все получили печатные материалы по актуальным вопросам: буклеты о социальных сетях, о преодолении стрессовых ситуаций и способах выхода из них.

А затем ребята из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнеров проекта - творческих коллективов МБОУ «ЦО «ППК» представили ребятам из Печор концертную программу и провели мастер-классы. Хореографический ансамбль «Зоренька» и дети из творческой мастерской по хореографии подняли зрителям настроение своими зажигательными танцами. А затем ребята из Печор приняли участие в мастер-классах по сценическому искусству, и узнали о секретах видеомонтажа. Каждый ребенок нашел себе занятие по душе.

В завершении мероприятия воспитанники печорской школы получили канцелярские принадлежности. И все смогли пообщаться с друг другом во время чаепития.

Еще одна группа детей из Пскова в сопровождении волонтеров антинаркотического движения при УКОН УМВД России по Псковской области отправилась на экскурсию в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, один из самых крупных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название монастыря связано с находящимися в нем «Богом зданными» пещерами пещеры, где покоятся мощи преподобных псково-печерских святых и братии монастыря. Экскурсия по пещерам произвела сильное впечатление на псковичей. Пробираясь по длинным темным лабиринтам, освещая путь только свечкой в абсолютной тишине дети внимательно слушали рассказ о добродетели людей, которые покоятся в пещерах. Такой рассказ проникает в самую душу и заставляет задуматься о «вечных» ценностях.