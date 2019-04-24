Общество

«Газпром газораспределение Псков» просит граждан не жечь траву вблизи газопроводов

АО «Газпром газораспределение Псков» убедительно просит граждан не устраивать свалки мусора, не разводить костры, не жечь траву вблизи газопроводов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в очаге возгорания могут оказаться подземные, надземные газопроводы, запорная арматура, газорегуляторные пункты и другие сооружения на системах газораспределения, служащие источниками газоснабжения для населения, промышленных предприятий, социально значимых объектов.

В случае обнаружения возгорания вблизи газопроводов и сооружений на них, незамедлительно звоните по телефонам:

04 или с мобильного телефона 104 - аварийная газовая служба; 112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб.