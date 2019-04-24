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Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в «Тихом Доне»

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на заявление театра, где служила артистка.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в еврейской семье. В детстве жила с родителями на Украине. Во время Великой Отечественной войны эвакуировались в Астрахань, где училась на курсах медсестер, работала (с 13 лет) во фронтовом передвижном эвакогоспитале в Сталино (ныне Донецк) санитаркой.

В 1945 году поступила в Нежинскую акушерско-фельдшерскую школу (ныне Нежинский медицинский колледж), которую окончила в 1947 году. В конце 1940-х начала заниматься в художественной самодеятельности. Под давлением отца в 1947 году поступила на филологический факультет в Нежинский государственный педагогический институт имени Н. В. Гоголя. Через год оставила учебу и поступила на актерский факультет в Киевский институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого) на курс Л. А. Олейника, который окончила в 1953 году.

В 1953-1956 годах - актриса Вильнюсского русского драматического театра, в 1956-1958 - Московского драматического театра им. А. С. Пушкина.

С 1958 года - в труппе Малого театра (Москва). Дебютом в театре была роль леди Уиндермир в спектакле «Веер леди Уиндермир» О. Уайльда (1959). Затем, в 1965 году сыграла в той же пьесе миссис Эрлин.

В 1998 году работала в Московском драматическом театре им. М. Ермоловой.

С 1950 года снимается в кино. Исполняла роли Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни», (1950), Елизаветы Максимовны («Неоконченная повесть», 1955), Аксиньи («Тихий Дон», 1957-1958), Лели («Добровольцы», 1958), Ксении Румянцевой («Всё остается людям», 1963) и другие. По опросу читателей газеты «Советская культура» была названа лучшей актрисой 1955 года.

Большую известность принесла роль Аксиньи («Тихий Дон», 1957-1958). Элина Быстрицкая вспоминает: «Была огромная зрительская почта. Но одно письмо, помню, было совершенно особенное - послание от тридцати старейшин донских казаков. Они писали, что просят называться Аксиньей Донской».

С конца 60-х отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как «Семь дней после убийства», «Бравые парни» и другие.

С 1978 года занималась педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина (профессор), преподавала на кафедре актёрского мастерства в ГИТИСе имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).