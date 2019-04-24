Общество

К «мусорному» вопросу вновь вернутся депутаты Псковской гордумы на сессии 30 апреля

30 апреля состоится очередная 23-я сессия Псковской городской Думы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в основную повестку сессии включено 28 вопросов. В частности, депутаты заслушают отчет начальника УМВД России по городу Пскову Сергея Сурина о результатах оперативно-служебной деятельности за 2018 год, а также отчет об исполнении городского бюджета за 2018 год. Также депутаты внесут изменения в бюджет на текущий год, в прогнозный план приватизации муниципального имущества, в Положение о Контрольно-счетной палате Пскова и рассмотрят вопрос о назначении Александра Коростелева на пост директора Псковских тепловых сетей на новый срок.

Вновь на сессию вынесен вопрос об организации вывоза твердых коммунальных отходов с территории Пскова в 2019 году. Также в повестку включены вопросы о даче согласия «Горводоканалу» на совершение трех крупных сделок, в частности, по предоставлению гранта Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» и гранта Программы трансграничного сотрудничества «ИНТЕРРЕГ Регион Балтийского моря». Еще одна сделка касается заключения договора об овердрафтном кредите.

Кроме того, депутаты Пскова обсудят две законодательные инициативы: по внесению в Псковское областное Собрание проектов законов Псковской области «О патриотическом воспитании в Псковской области» и «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Псковской области».