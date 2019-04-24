Общество

Власти Пскова информируют о необходимости вакцинации против кори лиц, участвующих в Ганзе

Администрации города Пскова информирует руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей о необходимости проведения подчищающей вакцинации против кори.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, необходимо организовать явку в лечебно-профилактическое учреждение лиц, привлекаемых для обслуживания мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове 24-27 июня в срок до 15 июня.

Контактный телефон: 53-49-42(приемная главного врача ГБУЗ Псковской области «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная).