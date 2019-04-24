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Общество

Власти Пскова информируют о необходимости вакцинации против кори лиц, участвующих в Ганзе

26.04.2019 11:05|ПсковКомментариев: 0

Администрации города Пскова информирует руководителей предприятий торговли и общественного питания, а также индивидуальных предпринимателей о необходимости проведения подчищающей вакцинации против кори.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, необходимо организовать явку в лечебно-профилактическое учреждение лиц, привлекаемых для обслуживания мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней нового времени в Пскове 24-27 июня в срок до 15 июня.

Контактный телефон: 53-49-42(приемная главного врача ГБУЗ Псковской области «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная).

Теги: #корь #Ганза
Источник: Псковская Лента Новостей
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