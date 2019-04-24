Общество

Аллею на Бородинской высоте восстановили новоржевские единороссы

Новоржевские единороссы восстановили аллею на Бородинской высоте. 25 апреля в рамках партийного проекта «Чистая страна» состоялась акция по благоустройству памятного места. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

«Это дань памяти тем, кто прошел войну, тем, кто во имя нашего будущего мужественно и стойко пережил страшные годы. Память о них живет в наших сердцах и увековечена в мемориалах, которые мы обязаны посещать и поддерживать в надлежащем состоянии», - сказала глава Новоржевской волости, секретарь первичного отделения партии № 298 Татьяна Евдокимова.

Свой вклад в благоустройство Бородинской высоты внесли активисты и сторонники «Единой России», сотрудники администрации сельского поседения. В субботнике приняли участие более 20 человек, в том числе кандидат предварительного голосования по выборам главы Новоржевского района Сергей Мезенцев. Они привели в порядок территорию вблизи деревни Бородино и посадили 25 елей.

Сегодня, 26 апреля, планируется уборка на братском захоронении в деревне Ямищи Вехнянской волости. Помощь в проведении субботника окажет еще один претендент на выдвижение от «Единой России» в руководители муниципалитета Александр Кузнецов.

Напомним, в марте 1944 года на Бородинской высоте (192,7) при освобождении района и прорыве оборонительной линии «Пантера» 29 советских воинов повторили подвиг героев-панфиловцев. В память об этом в 1968 году здесь была установлена стела.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.