Общество

Наталия Соколова: 2/3 детей заявляют, что в интернете им поступают предложения, противоречащие их моральным принципам

2/3 детей на встречах с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области Наталией Соколовой заявляют, что в интернете им поступали предложения, которые противоречат их моральным установкам. В том числе предложения интимного, суицидального характера, а также призывы к вступлению в деструктивные группы. Об этом омбудсмен рассказала на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Два места, где дети проводят больше всего времени — это дом и школа. Согласно опросу, проведенному среди детей по всей России, в том числе в Псковской области, проблемы с которыми они наиболее часто сталкиваются дома это:

Непонимание

Конфликты между родителями

Завышенные требования родителей, планка, которой ребенок не может достичь

Школьные проблемы и страхи отчасти схожи с домашними:

Неуспеваемость

Непонимание

Невозможность самореализоваться

Конфликты между детьми

Конфликты между детьми и учителями

Наталия Соколова отметила, что любое слово, которое может показаться детям грубым или эмоциональным со стороны учителя, может привести к травле со стороны одноклассников.

Всего в школах Псковской области работают 176 психологов. Со слов детского омбудсмена, проблема заключается в том, что в районах работают психологи, которые совмещают несколько должностей. Многим детям требуется индивидуальная помощь, а при совмещении на это не хватает времени.

В результате непонимания и того, что ребенок не может справиться с высокими требованиями, он теряет доверие и к учителям, и к родителям. Когда он сталкивается с тем, что дома его не понимают и в школе тоже, ребенок уходит в себя, либо из дома, либо в социальные сети.

Некоторые дети уходят в поисках приключений, но чаще всего от безысходности и непонимания как поступать дальше.

«Если у ребенка меняется поведение: он стал замкнутым или раздражительным нужно пытаться ненавязчиво его разговорить, пытайтесь узнать, что с ним происходит», - призвала родителей уполномоченным по правам ребенка.