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Общество

В 2018 году в Псковской области зафиксировано 18 попыток и 4 завершенных случая детского суицида

26.04.2019 11:48|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году в Псковской области было зафиксировано 18 попыток и 4 завершенных случая детского суицида. Средний возраст детей - это 14-17 лет. К основным причинам относятся проблемы с поиском себя, разочарование в жизни и несчастная любовь. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Со слов Наталии Соколовой, большую часть попыток вовремя остановили, или ребенок сам испугался и вызвал скорую помощь, например, в случае употребления таблеток.

«Нужно понимать, что это случай психиатрии. Родители обязательно должны обратиться к специалисту и не бояться, что это как-то скажется на жизни ребенка, нужно думать о том, что это спасет его жизнь», - заявила детский омбудсмен.

Также она отметила, что на территории Псковской области ни одного факта, подтверждающего причастность социальных сетей к завершенному суициду, не выявлено.

Наталия Соколова отметила, что часто дети не понимают, что смерть - это конечная точка, они не осознают, что больше не будет ни радости, ни побед.

«У детей должна быть цель, он должен видеть смысл жизни. Нужно спрашивать детей, кем они хотят стать», - заключила Наталия Соколова.

Теги: #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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