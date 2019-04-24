Общество

Девять организаций Стругокрасненского района нарушили сроки выплаты заработной платы работникам

Девять организаций Стругокрасненского района нарушили сроки выплаты заработной платы работникам.

Прокуратурой района за 4 месяца 2019 года проведены проверки соблюдения трудового законодательства в 19 организациях, расположенных в Стругокрасненском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры, установлено, что руководством 9 организаций допущены нарушения сроков выплаты заработной платы в отношении более 40 работников.

В целях защиты прав работников, прокуратурой района внесено 9 представлений об устранении закона, а также в отношении руководителя 1 организации возбуждено дело об административном правонарушении, которое направленно для рассмотрения в государственную инспекцию труда Псковской области.