Общество

В Стругокрасненской школе прокуратурой выявлены нарушения в питании детей

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения службой социальной реабилитации несовершеннолетних района, по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства в отношении детей, являющихся учащимися Стругокрасненской школы, в части несоблюдения интервалов между приемам пищи, не обеспечения бесплатного питания в школе в течение учебного дня для данной категории детей, а также не согласования меню для детей, находящихся в службе социальной реабилитации несовершеннолетних с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в целях устранения выявленных нарушений в адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений закона.

Требования прокуратуры удовлетворены, учреждением приняты меры по устранению нарушений закона.