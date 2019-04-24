Путин утвердил перечень показателей, на основании которых будет оцениваться работа государственной власти

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.
Как сообщает «Интерфакс», соответствующий указ президента размещен на официальном интернете-портале правовой информации.
В перечень включены: уровень доверия к власти (президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Также должны учитываться: производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В перечень входят: уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья.
В оценке будет учитываться - доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и уровень образования.
В перечень для оценки входит доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.
Президент дал ряд поручений своей администрации и правительству.
Так, администрации главы государства поручено разработать и представить до 1 июня на утверждение президента РФ методику расчета показателя; ежегодно, до 1 марта, представлять президенту доклад о значениях показателя за отчетный период.
Правительству поручено разработать совместно с рабочими группами Государственного совета РФ по соответствующим направлениям и утвердить: методики расчета показателей на период до 2024 года включительно, в том числе на отчетный период и на плановый период - до 1 июня 2019 года.
Правительству также поручено разработать форму отчетности высших должностных лиц субъектов РФ о достигнутых значениях показателей, а также правила распределения между субъектами РФ грантов на основе достигнутых ими показателей - до 1 июля 2019 года.
Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ поручено ежегодно, до 1 апреля, представлять в правительство доклады о достигнутых за отчетный период значениях показателей.