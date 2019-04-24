Общество

Путин утвердил перечень показателей, на основании которых будет оцениваться работа государственной власти

Президент России Владимир Путин утвердил своим указом перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей высших исполнительных органов госвласти и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующий указ президента размещен на официальном интернете-портале правовой информации.

В перечень включены: уровень доверия к власти (президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Также должны учитываться: производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В перечень входят: уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья.

В оценке будет учитываться - доля городов с благоприятной городской средой, качество окружающей среды и уровень образования.

В перечень для оценки входит доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Президент дал ряд поручений своей администрации и правительству.

Так, администрации главы государства поручено разработать и представить до 1 июня на утверждение президента РФ методику расчета показателя; ежегодно, до 1 марта, представлять президенту доклад о значениях показателя за отчетный период.

Правительству поручено разработать совместно с рабочими группами Государственного совета РФ по соответствующим направлениям и утвердить: методики расчета показателей на период до 2024 года включительно, в том числе на отчетный период и на плановый период - до 1 июня 2019 года.

Правительству также поручено разработать форму отчетности высших должностных лиц субъектов РФ о достигнутых значениях показателей, а также правила распределения между субъектами РФ грантов на основе достигнутых ими показателей - до 1 июля 2019 года.

Кроме того, высшим должностным лицам субъектов РФ поручено ежегодно, до 1 апреля, представлять в правительство доклады о достигнутых за отчетный период значениях показателей.