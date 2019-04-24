Общество

Псковский «Горводоканал» сообщил в областную администрацию и городскую прокуратуру о нарушениях одной из управляющих организаций

МП города Пскова «Горводоканал» сообщило в комитет по строительству и жилищному надзору Псковской области и городскую прокуратуру о том, что управляющая организация «ТЭЗиИС» нарушила жилищное законодательство. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в самой организации.

«Мы не беремся давать правовую оценку действиям «ТЭЗиИС», но нарушение действующего жилищного законодательства - налицо, - отметили в «Горводоканале». - Эта управляющая организация нарушила и наши права как ресурсоснабжающей организации, предоставляющей услуги по водоснабжению и водоотведению. Из-за чего мы использовали при начислении недостоверные данные, прибегли к вынужденному начислению по нормативу при имеющихся у жителей приборах учета. Наше предприятие оказалось в крайне затруднительном положении: рост количества обращений, шквал жалоб от населения».

Незаконные квитанции за январь

Дело в том, что управляющая организация «ТЭЗиИС», как и «Горводоканал», выпустила квитанции за январь 2019 года. Это и ввело обслуживаемых ею жителей, заключивших прямой договор с «Горводоканалом», в заблуждение. Ведь с момента перехода на прямой договор все обязательства по расчету, взиманию платы переходят исключительно к «Горводоканалу».

Жильцы домов, обслуживаемых управляющей организацией «ТЭЗиИС», начали с декабря 2018 года переходить на прямые договоры. Сегодня таких переведенных зданий - 32 (3830 лицевых счетов).

При переходе на прямой договор управляющая организация должна передавать предприятию всю информацию по характеристикам домов, данные по лицевым счетам и показания по индивидуальным приборам учета.

В соответствии с федеральным законом № 59 (от 3 марта 2018), с псковским «Горводоканалом» заключили прямой договор собственники 366 домов города.

В «Горводоканале» отметили также, что некорректная информация в квитанциях «ТЭЗиИС» затруднила обработку поступивших платежей. К тому же при обработке показателей, предоставленных управляющей организацией, специалисты предприятия выявили много ошибок.

Повторили - за февраль, попросили - в марте

Кроме того, по данным «Горводоканала», «ТЭЗиИС» выпустила аналогичные квитанции и за февраль 2019 года, где указала сведения о предыдущих показателях счетчиков холодной воды. Причем управляющая организация не передала эти сведения «Горводоканалу» для расчета оплаты за услуги холодного водоснабжения.

С 19 марта управляющая организация просит, чтобы «Горводоканал» откорректировал начальные показания счетчиков, зафиксированные 1 января 2019 года (когда многие жители стали заключать с предприятием прямые договоры). Чтобы корректировка была по составленным на основе обращений жильцов таблицам. Кроме того, с 19 марта «ТЭЗиИС» пересылает «Горводоканалу» заявления граждан о возврате переплаты. Причем, как сообщают в «Горводоканале», переплату, к которой привели ошибочные показания и незаконно выставленные квитанции, предприятию управляющая организация передавать отказалась. Попросила зачесть переплату в размере 206 391 рубль в счет погашения своей задолженности перед предприятием за поставляемый ресурс на содержание общего имущества.

«Мы не в силах обрабатывать такое огромное количество корректировок. И необходимо все это разъяснять как населению, так и надзорным органам», - заключили в «Горводоканале».

Напомним, «ТЭЗиИС» обслуживает псковичей, проживающих на Рижском проспекте, а также улицах Юбилейной, Коммунальной и Мирной. «Горводоканал» сотрудничает с этой управляющей организацией еще с 2013 года.

Жалоба, направленная «Горводоканалом» в комитет по строительству и жилищному надзору Псковской области. Источник: «Горводоканал»

Жалоба, направленная «Горводоканалом» в прокуратуру Пскова. Источник: «Горводоканал»

Алексей Назаров