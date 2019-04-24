Общество

Более 200 адвокатов в настоящее время состоят в Адвокатской палате Псковской области

Более 200 адвокатов в настоящее время состоят в Адвокатской палате Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове президент региональной Адвокатской палаты Алексей Герасимов.

«Более 200 адвокатов в настоящее время оказывают профессиональную помощь физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и законных интересов и обеспечения доступа к правосудию», - сообщил гость студии, добавив, что в последние 10 лет численность членов Адвокатской палаты Псковской области стабильна. Сегодня ее деятельностью охвачены как Псков и Великие Луки, так и районы псковского региона. «Фактически у нас нет ни одного района, где бы ни было адвокатов, которые осуществляют защиту интересов граждан», - пояснил Алексей Герасимов.

В то же время он заметил, что в некоторых районах даже нет помещений, где адвокаты могли бы вести прием граждан. Поэтому члены областной Адвокатской палаты неоднократно предлагали, чтобы граждане могли обратиться за бесплатной юридической помощью через МФЦ, которые есть в каждом районе. «Это было бы удобно для граждан, так как не всегда мы имеем возможность обеспечить постоянный прием граждан, особенно в районах», - отметил Алексей Герасимов.