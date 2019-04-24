Общество

ОНФ и Поисковое движение России помогут гражданам найти информацию о родственниках, пропавших на фронтах ВОВ

Общероссийский народный фронт и Поисковое движение России с 29 апреля по 9 мая в рамках проекта «Судьба солдата» откроют стационарные и мобильные общественные приемные во всех регионах страны, где граждане смогут подать заявку на поиск информации о своих родных, пропавших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

«Поисковое движение России запустило проект «Судьба солдата» в 2017 году при поддержке министерства обороны РФ. Он посвящен помощи гражданам в установлении судеб фронтовиков независимо от того, погибли они, пропали без вести или вернулись с полей сражений, но родственникам хочется что-то уточнить об их фронтовой судьбе. Если мы встречаем молодого человека, то ему чаще нужна консультация о том, как он может сам зайти на профильные интернет-ресурсы и найти информацию. Но есть люди старшего возраста, которые не работают с компьютером. Таким людям мы оказываем помощь и сами находим все необходимые данные. Благодаря тому, что работу общественных приемных помогут организовать активисты Народного фронта во всех субъектах России, мы сможем охватить гораздо большее количество граждан», - подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Временные общественные приемные организуют в библиотеках, школах, вузах, торговых центрах, или на площадях, в скверах, парках и других общественных местах. Но не все люди в силу разных обстоятельств могут приехать в стационарный или временный пункт, чтобы оставить заявку. Поэтому будут работать и мобильные приемные. Такой формат позволит активистам ОНФ выезжать в населенные пункты разных районов.

В случае, если материалы будут обнаружены, представители ОНФ в регионах свяжутся с заявителями и сообщат о найденной информации.