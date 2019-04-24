Общество

Делегация Псковской области принимает участие в 5-й Всероссийской неделе охраны труда

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора региона Верой Емельяновой принимает участие в 5-й Всероссийской неделе охраны труда, которая в эти дни проходит в Сочи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в рамках этого мероприятия была организована выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей». В числе победителей - учащиеся Псковской области: Софья Погодина из Новоржевской средней общеобразовательной школы и Елена Иванова из Тямшанской гимназии.

Всего на выставку было заявлено более 1 тыс работ из 38 субъектов Российской Федерации. Главная цель - привлечь внимание общественности к проблемам производственного травматизма и профилактике несчастных случаев на производстве, начиная со школьной скамьи.

В работе Всероссийской недели охраны труда принимают участие руководители и представители правительства Российской Федерации, Минтруда России, других министерств и ведомств, Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер и представители международных организаций. Это мероприятие также предназначено для специалистов и руководителей в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, производственной медицины, подготовки и обучения персонала. Площадка объединяет представителей власти и профсоюзов, бизнеса и науки, молодых специалистов и работодателей.

Неделя охраны труда включает в себя комплекс специализированных мероприятий (пленарные заседания, конференции, симпозиумы, технические сессии, корпоративные совещания, выставки, круглые столы, семинары, конкурсы) по всему спектру вопросов сферы охраны труда. Это большая дискуссионная площадка, посвященная новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работников.

Всероссийское мероприятие проводится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации для пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа жизни работников.