Общество

Президент Адвокатской палаты Псковской области призвал Дмитрия Шахова извиниться перед адвокатским сообществом

Извиниться перед адвокатским сообществом Псковщины призвал регионального омбудсмена Дмитрия Шахова президент Адвокатской палаты Псковской области Алексей Герасимов. Свою позицию он озвучил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя недавнее заявление уполномоченного по поводу качества работы адвокатов.

Напомним, на пресс-конференции 18 апреля Дмитрий Шахов сообщил, что граждане якобы чаще стали жаловаться ему как омбудсмену на то, что адвокаты не обеспечивают максимально возможную защиту их прав. Также омбудсмен отметил, что оказание юридической помощи гражданам проходит на невысоком, неквалифицированном уровне.

Смотрите также Адвокаты не обеспечивают максимально возможную защиту прав граждан - Дмитрий Шахов

По словам Алексея Герасимова, у Адвокатской палаты Псковской области налажено взаимодействие с региональной Ассоциацией юристов, с общественными организациями, а также с детским омбудсменом региона Наталией Соколовой. «Много лет мы с ней конструктивно сотрудничаем, а в 2016 году у нас было даже заключено соглашение о взаимодействии. К сожалению, не могу того же сказать по поводу взаимоотношений Адвокатской палаты с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. И это притом, что задачи институтов адвокатуры и уполномоченного во многом совпадают», - пояснил гость студии.

«Я изучил размещенный на сайте уполномоченного ежегодный доклад о его деятельности за 2018 год. При этом я с немалым удивлением узнал, что в течение двух лет участились жалобы граждан на ненадлежащее выполнение своих обязанностей адвокатами, которые направлялись в Адвокатскую палату с просьбой о проведении соответствующих проверок, но якобы не были рассмотрены. Я лично проверил всю входящую корреспонденцию за прошлый год, и выяснилось, что никаких жалоб через уполномоченного по правам человека Псковской области, как и обращений самого уполномоченного, не поступало», - отметил гость студии.

В 2017 году, по его словам, было только одно обращение уполномоченного со ссылкой на поступившую жалобу обвиняемого и просьбой провести проверку. Адвокатская палата провела серьезную проверку по этому факту и нарушений со стороны адвоката не нашла и, в соответствии с процедурой, предусмотренной законом, отказала в возбуждении дисциплинарного производства в отношении него.

«Уверен, что будет правильным по отношению ко всему адвокатскому сообществу, если Дмитрий Владимирович Шахов сообщит через Псковскую Ленту Новостей об ошибочности своих выводов либо направит в Адвокатскую палату доказательства, подтверждающие оказание адвокатами Псковской области помощи гражданам на невысоком квалифицированном уровне», - заявил Алексей Герасимов.

В рамках эфира президент Адвокатской палаты Псковской области также подчеркнул, что профессиональному уровню адвокатов в палате уделяется особое внимание. «Важно, чтобы в адвокатуру приходили не просто люди, которые работали в правоохранительных органах, заработали себе пенсию и профессиональную деформацию, а чтобы к нам шли именно лучшие специалисты в своей профессии», - отметил гость студии. Поэтому региональная Адвокатская палата активно сотрудничает с ведущими вузами, обучающими юристов, а также создала школу будущих адвокатов.