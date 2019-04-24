Общество

Псковская госинспекция труда: Если отпуск выпал на праздники

Государственная инспекция труда в Псковской области информирует: в соответствии со ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Желая продлить себе отдых, многие работники стараются брать отпуск непосредственно перед праздничными нерабочими днями.

При этом возникают вопросы: входят ли праздничные дни в отпуск, как повлияет праздник на отпускные выплаты?

Если на период отпуска работника выпадает праздничный день, то он в календарную продолжительность отпуска не входит, но при этом продлевает период отдыха работника. То есть количество дней отпуска остается прежним, а количество дней отдыха увеличивается.

Нередки случаи, когда первый день отпуска работника приходится на праздничный нерабочий день. Трудовым кодексом РФ не запрещено указывать первым днем отпуска праздничный день. Но в такой ситуации этот день работодатель пропустит и начнет отсчет дней отпуска со следующего дня.

Как влияют на отпуск дни, ставшие выходными из-за переноса?

Здесь нет никаких особенностей. При совпадении дня праздника с выходным переносится не сам праздник, а выходной день. Отпуск на этот день не продлевается.

По факту праздничным днем является только 1 мая, а на 2 мая день отдыха перенесен с января. Поэтому если отпуск работника совпадает с указанными днями, его отдых будет продлен только на 1 день.

Такая же ситуация складывается, если отпуск выпал на 9 и 10 мая. На 10 мая перенесен с февраля не праздничный день, а выходной.

Таким образом, отдых продлевается на количество праздников, выпавших на период отпуска, но не их переносов.

Дни, ставшие выходными из-за переноса, включаются в число дней отпуска. И за них начисляются отпускные как за обычные выходные дни. В 2019 году такие выходные выпали на 2, 3 и 10 мая.