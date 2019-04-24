Общество

«Парту героя» открыли в средней школе № 24 в Пскове

В Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвященное присвоению 5 «Е» классу имени сотрудника ОМОН, кавалера Ордена Мужества Сергея Васильева, который погиб при исполнении служебного долга.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в мероприятии приняли участие представители Управления Росгвардии по Псковской области, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова, депутат Псковского областного собрания Лидия Драгунова и учащиеся школы.

Офицеры регионального Управления Росгвардии отметили, что на сегодняшний день одной из главных задач является патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие социально-активной позиции молодежи, сохранение культурно-нравственных и исторических ценностей.

После мероприятия учащиеся и сотрудники ОМОН возложили цветы к мемориальной доске, а в музее состоялось открытие «Парты героя».

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Сергей Васильев - сотрудник ОМОН, который погиб 16 февраля 2000 года. Сергей Васильев в составе оперативной группы осуществлял разведку на Северном Кавказе в городской местности. Обеспечивая безопасное продвижение оперативной группы, он шел во главе колонны, расчищая минные заграждения, находящиеся на пути следования. В одном из кварталов их группа была подвергнута обстрелу из подствольных гранатомётов. В завязавшемся бою, прикрывая рассредоточение и развёртывание группы, Васильев получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Российской Федерации № 2051 от 23 декабря 2000 года прапорщик милиции Васильев Сергей Николаевич был награжден Орденом Мужества (посмертно).