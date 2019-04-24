Общество

Молодые профактивисты Великих Лук помогли пожилым людям навести порядок во дворах их домов

Молодые профсоюзные активисты Великих Лук в рамках Недели добра, инициированной Молодежным советом великолукских профорганизаций, помогли пожилым людям навести порядок во дворах их домов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного профсоюза, акция проходила с 22 по 26 апреля при поддержке председателя городской организации профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания Ольги Пименовой и первичной профсоюзной организации Центра социального обслуживания населения Великих Лук, которые помогли молодым активистам определить список нуждающихся в их помощи пенсионеров.

В течение недели ребята посещали одного из подопечных Центра и оказывали им посильную помощь. Так, во дворе дома Галины Бутан они убрали сухие ветки, листья и траву, обработали цветочные клумбы. А Людмила Черепанова попросила молодежь помочь с уборкой заброшенного участка, прилегающего к её дому. На придомовой территории у Нины Ивановой ребята не только убрали мусор, но и подготовили компостную яму и вскопали участок земли под посадку лука. Натальи Траговой активисты помогли убрать строительный мусор и сухую траву, а также наносили 100 литров питьевой воды.

Напомним, что решение о проведении Недели добра было принято на заседании Молодежного совета профорганизаций Великих Лук 8 апреля 2019 года. Акция профсоюзной молодежи приурочена к первомайским мероприятиям профсоюзов.