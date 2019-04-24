Общество

Студенты-волонтеры Великолукского медицинского колледжа проводят акцию в детских садах города

Волонтерский отряд студентов Великолукского медицинского колледжа проводит акцию в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках совместного проекта с Управлением образования администрации Великих Лук «Первые шаги первой помощи». Проект реализовывается при поддержке первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Студенты проводят занятия в детских садах с целью знакомства детей с элементарными приемами оказания первой помощи, основными правилами безопасного поведения человека в быту.

Как нужно себя вести, чтобы не попасть в неприятности, какие бытовые приборы – помощники могут быть опасными, как поступать, если сталкиваешься с чем-то необычным, по какому телефону позвонить, чтобы получить помощь.