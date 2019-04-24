Общество

На четырех предприятиях Пскова, занимающихся сбором и переработкой ТКО, созданы профсоюзные «первички»

На псковских предприятиях ООО «Экорос», ООО «Спецтранском», ООО «АСПО», ООО «АСПО-Сервис» прошли собрания трудовых коллективов, в ходе которых было принято решение создать первичные профсоюзные организации и встать на централизованный учет в Псковскую областную общественную организацию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. В ходе собраний были выбраны председатели первичных профсоюзных организаций и составы профкомов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

По информации председателя областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игоря Иванова, в учредительных мероприятиях принимали участия руководители предприятий. Он отметил, что работники предприятий в своих выступлениях высказывали надежду на то, что профсоюз поможет консолидировать людей перед общей задачей сохранить предприятия.

«Нам известно о том, что после введения новых федеральных норм по работе ТКО на данный рынок в Псковской области вошел региональный оператор. Сегодня работа регионального оператора вызывает множество нареканий у граждан и организаций, работающих на условиях подряда. Ввиду того, что региональный оператор не соблюдает финансовую дисциплину, не закрывает акты выполненных работ перед подрядчиками складывается ситуация с перебоями в выплате заработных плат перед работниками, образовалась серьезная задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетные и внебюджетные фонды», - отметил Игорь Иванов.

По его словам, профобъединение проинформировано о проблемах предприятия, вопрос о предварительных итогах работы регионального оператора будет вынесен на парламентский час сессии Псковского областного Собрания депутатов. «Мы убеждены, что вместе при участии профсоюзной стороны в рамках сложившейся системы социального партнерства нам удастся разрешить имеющиеся сегодня трудности предприятий, сохранить высокопрофессиональные трудовые коллективы. Нам важно сохранить рабочие места и предприятия, которые являются налогоплательщиками на территории города Пскова и Псковской области», - подчеркнул Игорь Иванов.