Общество

Митинг в память о жертвах чернобыльской аварии прошел в Пскове

Памятный митинг, посвященный 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС прошел сегодня, 26 апреля, в Пскове. У памятного знака «Псковичам - жертвам Чернобыля» в Сквере павших борцов собрались ликвидаторы чернобыльской аварии, родные и близкие погибших «чернобыльцев», представители администрации области, Псковской городской Думы, Управления МЧС России по Псковской области, жители Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, участие в памятном мероприятии также приняли вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Петр Алексеенко.

Начался митинг с заупокойной литии, которую совершил настоятель храма Богоявления Господня с Запсковья, протоиерей Виктор Кулев - в прошлом сам ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

От имени депутатов регионального парламента, к тем, кто пришел почтить память жертв Чернобыля, обратился вице-спикер Анатолий Копосов: «Чернобыльская авария стала самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Эта трагедия поражает количеством жертв, объемом разрушений и негативных воздействий на окружающую среду. Но последствия Чернобыля могли быть еще страшнее, если бы не истинное мужество и героизм ликвидаторов этой аварии - в общей сложности их было более 600 тысяч человек. Этот подвиг никогда не будет забыт».

«Мы приходили, и будем приходить на это место каждый год, - сказал, выступая перед собравшимися, председатель областной общественной организации «Союз «Чернобыль» Михаил Кошурников. - Память о тех событиях всегда с нами». Он поблагодарил руководство региона и областной столицы за внимание к чернобыльцам и поддержку их семей.

Участники митинга почтили память жертв чернобыльской катастрофы минутой молчания и возложили к памятному знаку гирлянду славы и цветы.