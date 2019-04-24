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Общество

«Акценты» Донецкого: И снова праймериз, «безвиз» на три дня и «гадкий казус» на Завеличье

26.04.2019 15:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Предвыборные кульбиты. «Партия власти» определяется с кандидатами на муниципальных выборах.
«Безвиз» для интуристов. Губернатор Михаил Ведерников предложил отменить визы для иностранцев, приехавших в регион на три дня.
Осторожно, гады! На дальнем Завеличье жители обнаружили беременную гадюку.

Пока политологи упражняются в остроумии и на все лады обсуждают вопрос, поздравит или не поздравит президент России Путин свежеизбранного президента Украины Зеленского, на Псковщине, по сути, стартовала очередная избирательная кампания, на этот раз муниципальная.

Напомню, что грядущей осенью, в единый день голосования, жители сразу шести районов будут выбирать себе глав, а в Пскове пройдут дополнительные выборы депутата в городскую Думу по избирательному округу №13. Борьба обещает быть жаркой, поскольку оппозиция мечтает взять вакантное место в представительном органе самого крупного муниципалитета.

В связи с чем, как всегда по весне, уже традиционно, активизировался процесс по выдвижению кандидатов на так называемые праймериз «Единой России», то есть предварительные выборы самых достойных и в хорошем смысле проходных претендентов, причем баллотироваться на праймериз «партии власти» могут как члены этой политической организации, так и представители широкой общественности.

Были бы желание и авторитет, а площадку «Единая Россия» предоставит. Вспомним, к примеру, что несколько лет назад в праймериз «партии власти» участвовал такой неоднозначный персонаж, как Дмитрий Ершов, в сети известный под ником «Давид Ариус», ныне немного подзабытый. Если экзотическим «давидам ариусам» можно, почему не попробовать и другим?

Для большинства избирателей, понятно, фамилии выдвиженцев и самовыдвиженцев ничего не говорят, но имеются и, что называется, селебрити. Так, на этой неделе стало известно, что в праймериз «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района примет участие Иван Штылин. При этом один из провластных telegram-каналов зачем-то акцентировал внимание на том, что Штылин бывший член КПРФ. Посыл такой: мол, власть в регионе обескровливает оппозицию.

В качестве другого примера фигурирует участник праймериз по определению кандидата на пост главы Новоржевского района - военный пенсионер Сергей Мезенцев, ранее сотрудничавший с КПРФ в качестве помощника депутата. Из чего делается циклопический вывод о том, что губернатор, де, проводит политику по точечному выдергиванию из оппозиционной среды заметных личностей и консолидации их вокруг себя, с параллельным выкидыванием из провластной «обоймы» якобы не оправдавших доверия единороссов.

Возможно, что и так, чем иной «правдоруб» не шутит? Но только надо иметь в виду, что «молодой да ранний» Иван Штылин без малого пять лет лет на совесть проработал вовсе не в оппозиции, а на позиции чиновника областной администрации, то есть человек он вполне системный и предсказуемый, поэтому лепить из него сейчас некого латентного оппозиционера несколько странновато. Называя вещи своими именами, - выдавать желаемое за действительное. Ибо и Сергей Мезенцев, по моему мнению, никакой не коммунист, а скорее, как определяли на заре Советской власти, «попутчик» местного отделения КПРФ, к тому же спецслужбист, то есть человек, знающий цену понятию «надо», а мало ли кто, где и почему начинал и солидаризировался в поисках своего места под политическим солнцем?

Вчера - член, сегодня - нечлен, а завтра многочлен, подобными карьерными кульбитами нас давно не удивишь, тем более, что все мы знаем, насколько коротка в регионе кадровая скамейка.

Узок круг как оппозиционеров, так и апологетов власти. В связи с чем «переходы туда-сюда-обратно» - дело вполне обычное, и на управленческий тренд, по здравому размышлению, пока не тянет. Впрочем, не станем торопиться, подождем свежих новостей, вдруг действительно случатся какие-то резонансные кадровые сюрпризы, а пока напомню, что праймериз «Единой России» в этом году пройдут 26 мая.

На этой неделе мы узнали, что губернатор Михаил Ведерников направил в правительство России предложение об отмене виз для туристов, приехавших в регион на три дня.

Понятно, что, прежде всего, инициатива касается туристов из соседних Эстонии и Латвии, но в перспективе имеется не столь далекая Скандинавия или, допустим, Польша.

Напомню, что сама эта идея отнюдь не новая. Ранее вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин уже заявлял, что упрощение визового режима с соседями из Евросоюза будет способствовать развитию так называемого «туризма выходного дня». Ну а увеличение турпотока из Европы автоматически должно принести дополнительные деньги в бюджеты всех уровней.

Цифры тут такие. В прошлом 2018-м году Псковская область приняла почти полтора миллиона путешественников: 1 миллион туристов в составе экскурсионных групп и 400 тысяч индивидуалов, и только 10% от этого числа приехали к нам из-за границы. Диспропорция явная, и это при том, что региону действительно есть, что показать, в том числе и иностранцам.

Вне сомнений, «безвиз» может стать реальным драйвером развития инфраструктуры, строительства хороших дорог, новых отелей и так далее. Нам ведь всегда для развития необходимы какие-то внешние стимулы. Допустим, приходится признать, что с Ганзейским фестивалем получилось не очень, так почему бы, фигурально выражаясь, не сделать одноразовую Ганзу регулярной? Не поставить Ганзу на поток и без всякого фестиваля?

Опять же, понятно, что, если правительство позволит нам трехдневный «безвиз», не все интуристы будут приезжать, чтобы приобщаться к красотам архитектуры. Многие туристы из Латвии и Эстонии поедут за дешевым товаром и алкоголем. Все мы наслышаны о «водочном туризме» из Финляндии в Ленинград семидесятых-восьмидесятых, а ныне, кстати, в Санкт-Петербург. При всех глобальных и бытовых переменах «водочный туризм» совсем не кончился и процветает, как и прежде, эксплуатируя разницу в цене на спиртные напитки здесь и там.

Так какая в этом, по трезвому размышлению, беда?

Так или похоже живут многие приграничные территории. Немцы едут в приграничные районы западной Польши, чтобы вкусно поесть и дешево затовариться. Жители Калининграда тоже от немцев не отстают и шуруют в туры по польским гипермаркетам. В свою очередь поляки чешут в Калининград. Так чем Псковщина хуже? Даже странно, что Псков и окрестности так неэффективно используют свой приграничный потенциал. То есть слов-то разных об особом геополитическом положении региона нашими чиновниками произносится множество: бла-бла-бла, а вот что реально делается?

Да, в начале десятых годов усилиями прежнего губернатора Псковщина удачно вошла в федеральную программу по созданию туристического кластера, в Пскове преобразились набережные, ведется реконструкция центральных улиц. Далеко не «город-конфетка», но и не так позорно, как в незабвенные девяностые-нулевые, когда крепостные стены Псковского Кремля буквально заросли джунглями из чертополоха и борщевика.

Медленно, но верно город становится похож на среднеевропейский городок, еще бы тротуары красиво замостить да гадить поменьше, и было бы совсем приятно. Да вот виза для поездки в Псков стоит не так и дешево, не всякий житель Евросоюза готов потратиться за скобарский комфорт. А когда визы не будут нужны, это значительно упростит въезд в регион.

Опять же, понятно, что «безвиз» - не волшебная палочка, мгновенно, как в сказке, преображающая все вокруг, но это необходимое условие для развития нашего приграничного региона. Губернские руководители, похоже, это понимают. Еще бы поняли высокие люди в правительстве России.

Ну а закончить наш сегодняшний обзор хочется курьезом - заканчиваю.

Легкий ажиотаж в псковских соцсетях вызвала новость о том, что на улице Никольской, 4, на самом дальнем Завеличье поймали гадюку. Самую настоящую и к тому же - беременную. Ядовитое пресмыкающееся забралось под иномарку, припаркованную возле спортивного клуба. Фотографии рептилии прилагаются.

Сообщается, что собственноручно поймал гадюку не кто иной как директор одной из управляющих компаний Пскова, затем отвез в родное болото, где и выпустил. Можно сказать, все закончилось хэппи-эндом. И змея никого не укусила, и животное не забили палками. Родит новых змеенышей.

Сам же факт появления змеи в городе можно интерпретировать по-разному. Первое. А неплохая у нас в регионе все же экологическая ситуация, раз так гады расплодились. Наличие рептилий важный показатель приличного состояния природы. Второе. Город продолжает ширится в поля, растет по окраинам. Эдак скоро и другая живность в гости пожалует. Волки, медведи, аисты. Ну и третье. Какой чудесный все-таки в этом году выдался апрель! Даже гадюки расползались. Нас ожидают необычайно теплые Пасхальные выходные. С чем я всех псковичей и поздравляю! Это были «Акценты». Берегите себя.

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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