Общество

Наталия Соколова: Согласно опросу, больше всего псковские дети боятся террористических угроз

Согласно проведенному в Псковской области опросу, школьники больше всего боятся террористических угроз, мошенников, нападений на улице с целью завладения имуществом, наркоманов, педофилов и бродячих собак. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Также из результатов опроса можно сделать вывод, что самым безопасным местом, по мнению детей и подростков, является дом.

Наталия Соколова отметила, что в 2018 году самое большое количество обращений к уполномоченному по правам ребенка связано с конфликтами, не только между детьми, но и между ребенком и учителем. Статистика показывает, что конфликты второго типа неуклонно растут. Омбудсмен заявила, что первая причина этих конфликтов - непонимание и разное воспитание людей старшего и младшего поколений, второй причиной можно назвать профессиональное выгорание.

Однако Наталия Соколова отметила, что, если родители переживают за своего ребенка или знают о каком-то нерешенном конфликте в школе, первый человек, к которому они должны обратиться, - это классный руководитель ребенка. Он, зная всех детей, обстановку в классе, поможет разобраться в ситуации и инициирует дальнейшие действия, если необходимо.

Также важно отметить, что среди основных характеристик современных детей - импульсивность и повышенная эмоциональность. Иногда ребенок просто не может самостоятельно справиться со своей эмоцией, поэтому Наталия Соколова просит родителей очень внимательно относиться к настроению и изменению в поведении своих детей.