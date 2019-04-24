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Общество

Расходы бюджета Пскова-2019 увеличатся более чем на 893 млн рублей

26.04.2019 15:42|ПсковКомментариев: 0

В Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Григория Турчина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в работе комитета приняли участие заместитель главы администрации города Елена Жгут, председатель городской Контрольно-Счетной палаты Василий Гончар, руководители структурных подразделений и управлений муниципалитета, представитель прокуратуры города.

На заседании депутаты утвердили исполнение бюджета города Пскова за 2018 год. Григорий Турчин отметил, что 23 апреля состоялись публичные слушания по этому вопросу, где были подробно рассмотрены все параметры. Члены комитета заслушали доклад начальника Финансового управления администрации города Пскова Тамары Винт, которая привела основные цифры по исполнению бюджета за 2018 год.

В результате вносимых изменений в течение года плановые назначения по доходам и расходам бюджета увеличились более, чем на 40 % или на 1,7 млрд рублей. В итоге доходы бюджета в 2018 году составили 5 млрд 678,1 млн рублей, расходы - 5 млрд 758,5 млн рублей, дефицит - 80,5 млн рублей. Изменения параметров произошло за счет выделения средств из вышестоящих бюджетов дополнительных межбюджетных трансфертов. Как пояснила Тамара Винт, фактически за отчетный год в бюджет города поступило 4 млрд 665,9 млн рублей, исполнение составило 82,2%. Расходы исполнены в сумме 4 млрд 645,1 млн рублей или 80,7%. По итогам 2018 года превышение доходов над расходами составило 20,8 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом доходы выросли на 21,6%, расходы - на 18,8% за счет увеличения поступлений межбюджетных трансфертов. Исполнение бюджета по собственным доходам составило 95,4%. Основными собственными доходными источниками бюджета города являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и земельный налог. Они обеспечили 80,8% всех поступлений собственных доходов. Большая часть средств бюджета 2018 года была направлена на социальную сферу, около 45%, в управление образования. Управлению городского хозяйства было выделено 24,5% всех расходов бюджета 2018 года, Управлению строительства и капитального ремонта - 14%.

На комитете депутаты утвердили исполнение бюджета и внесли этот вопрос в повестку предстоящей сессии Псковской городской Думы.

Далее члены комитета рассмотрели предлагаемые администрацией города изменения в бюджет Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с целью уточнения плановых показателей. Изменения касаются перераспределения средств за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. С учетом изменений доходы и расходы городского бюджета на 2019 год увеличились на сумму немногим более 893 млн рублей. Объем доходов и расходов на 2020-2021 годы остается без изменений. Средства межбюджетных трансфертов, выделяемые городскому бюджету, будут направлены на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в рамках программы проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, на проведение ремонтно-реставрационных работ здания Детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова и приобретение музыкальных инструментов, мебели для учебных классов и концертного зала.

Также перераспределяются средства внутри бюджета путем передвижек: увеличиваются лимиты на обустройство и обслуживание праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени в Пскове, строительство детских садов по ул. Звездной,17-б, ул. М.Егорова, пристройки по ул. Народной, 51-а, на капитальный ремонт ул. Юбилейная, на ремонт проездов к детсадам №32 «Чебурашка» и №35 «Ромашка», на ремонт лестницы в Финском парке. По словам председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Василия Гончара, данные изменения не нарушают бюджетного законодательства. Депутаты единогласно поддержали поправки в бюджет, приняв за основу и рекомендовали главе города рассмотреть их на ближайшей сессии Псковской гордумы.

Кроме того, парламентарии согласовали внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 27.02.2013 №432 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков», в Положение о Контрольно-Счетной палате города Пскова, совершение крупной сделки по предоставлению гранта Программам приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020» и «ИНТЕРРЕГ Регион Балтийского моря».

В ходе работы комитета депутаты также приняли к сведению информацию по капитальному ремонту многоквартирных домов, дорог и дворовых территорий, проездов к ним, установке детских площадок, а также о реализации мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в результате мероприятий муниципального финансового контроля за 1 квартал 2019 года.

Согласованные членами комитета вопросы будут включены в повестку предстоящей очередной 23-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится 30 апреля.

Теги: #Гордума #ОМСУ #бюджет #ПГД
Источник: Псковская Лента Новостей
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