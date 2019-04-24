Общество

Круглый стол собрал в Псковском филиале академии ФСИН специалистов России и Республики Беларусь

Круглый стол по организации режима, надзора, охраны и безопасности в УИС собрал в Псковском филиале академии специалистов России и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковской академии ФСИН.

В мероприятии приняли участие научные деятели Белорусского государственного университета и Псковского государственного университета, представители правоохранительных органов региона, в том числе УФСИН России и Управления Росгвардии по Псковской области.

Заместитель начальника Псковского филиала академии по учебной и научной работе Юлия Михайлова, открывая мероприятие, отметила, что тема, предложенная для дискуссии, в современных условиях как никогда актуальна: подходы к организации безопасности объектов уголовно-исполнительной системы меняются за счет современных инженерно-технических средств охраны и надзора, поэтому участникам круглого стола предстоит интересная беседа, в ходе которой они смогут обменяться опытом своей работы.

В ходе работы круглого стола, который стал визитной карточкой кафедры режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала академии, его участники обсудили современные тенденции уголовно-исполнительной политики России, актуальные вопросы в сфере организации режима, оперативно-розыскной деятельности, надзора, охраны и безопасности в уголовно-исполнительной системе, оптимизации условий содержания осужденных, обеспечения их безопасности в современных условиях, взаимодействия исправительных учреждений ФСИН России с подразделениями других правоохранительных органов.

Отметим, что выступления докладчиков на круглом столе, ставшим не только межвузовским, но и международным, войдут в сборник, который будет издан в Псковском филиале академии.