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Победителем I Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназа ВДВ стала команда Ивановской воздушно-десантной дивизии

В Пскове, на базе десантно-штурмового соединения, завершился конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения воздушно-десантных войск «Полярная звезда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых информации МО РФ.

В упорной борьбе, первое место завоевала группа спецназа из Ивановского воздушно-десантного соединения, «серебро» досталось команде бригады специального назначения из Подмосковья, тройку лидеров замкнули спецназовцы из Приморского края.

В соревнованиях участвовали лучшие группы специального назначения из четырех соединений воздушно-десантных войск. Всего в состязаниях приняло участие более 50 разведчиков из Подмосковья, Иваново, Тулы и Уссурийска.

Сегодня в Черехе состоялась торжественная церемония награждения участников конкурса. Всем командам-призерам были вручены кубки и комплекты медалей.

Кроме того было проведено награждение по отдельным номинациям. Так, «Лучший командир группы и его заместитель», а также «минер» служат в Иваново. «Лучшие снайпера и пулеметчики» в отдельной бригаде спецназа ВДВ из Подмосковья, «Лучший радист» в Уссурийске.

Команда-победитель представит Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе конкурса «Полярная звезда», который состоится в августе текущего года на территории Республики Беларусь, под Брестом.

Конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения Воздушно-десантных войск «Полярная звезда» пройдет в рамках «АрМИ-2019», впервые за всю истории Международных армейских игр.