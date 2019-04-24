Общество

Наталия Соколова: Вожатые не умеют работать с детьми так, как хотелось бы

«Вожатые не умеют работать с детьми так, как хотелось бы. В лагерях действительно есть проблема с кадрами. Зарплаты для вожатых очень маленькие», - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Со слов омбудсмена, с появлением школы подготовки вожатых при ПсковГУ, качество предоставляемых услуг стало расти: появились интересные программы, упражнения на командообразование и выявление лидерских качеств.

Также Наталия Соколова высказала опасения в связи с тем, что практически во всех детских оздоровительных лагерях старые советские турники, и у детей отсутствует возможность полноценно заниматься спортом.

Нареканий насчет еды в детских лагерях за 2018 год практически не было. Был осуществлен выезд только в один из лагерей для того, чтобы сформировать более разнообразное меню.

Наталия Соколова отметила, что летний отдых очень помогает детям решить многие проблемы. По ее словам, отдых в детском оздоровительном лагере - это возможность для самореализации, и помогает ребенку не только раскрыть таланты, но и найти новых друзей и раскрепоститься.