Общество

Прогнозный план приватизации на текущий год планируют дополнить пустующим зданием на Боровой, 13-а

В рамках подготовки к предстоящей 23-й сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии приняли участие заместитель главы Пскова Елена Полонская, заместитель главы городской администрации Валентина Зубова, председатель Контрольно-счетной палаты города Василий Гончар, руководители структурных подразделений органов местного самоуправления Пскова.

Члены комитета рассмотрели и одобрили внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 26.12.2018 №543 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2019 год». Председатель КУМИ Пскова Елена Кузнецова рассказала, что Прогнозный план на текущий год предлагается дополнить еще одним объектом нежилого фонда для приватизации его во втором квартале.

Муниципальное здание по ул. Боровой, 13-а, не используется, объектом культурного наследия не является, правами третьих лиц не обременено и требует капитального ремонта. Здание оценивается в 20 400 рублей, а земельный участок под ним площадью 270 кв м - в 302 100 рублей. В отношении указанного муниципального имущества отсутствуют запреты на приватизацию, установленные действующим законодательством. Таким образом, в случае его продажи городской бюджет пополнится суммой в 322 500 рублей.

На заседании комитета депутаты также согласовали предоставление в аренду индивидуальным предпринимателям муниципального имущества для установки кофейного автомата в городской библиотеке по ул. Конной, 6, для торговли выпечкой в Доме детского творчества. Депутаты также поддержали принятие КУМИ решения об избрании ревизора ООО «Расчетный центр города Пскова».

Окончательное решение по всем согласованным на заседании комитета вопросам примут депутаты на очередной 23-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 30 апреля в 11.00.