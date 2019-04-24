Общество

Минюст сообщает о ликвидации Псковской региональной ритуальной ассоциации

Управление Минюста России по Псковской области информирует о ликвидации некоммерческой организации «Псковская региональная ритуальная ассоциация».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, в соответствии с распоряжением 26 апреля проведена плановая документарная проверка Псковской региональной ритуальной ассоциации (ОГРН 1136000000179), по результатам которой установлено, что некоммерческая организация с 10 ноября 2018 года не осуществляет деятельность согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, положениям собственного устава.

По результатам проверки принято решение о ликвидации и исключении организации из Единого государственного реестра юридических лиц в установленном законом порядке.