Общество

Лучших пользователей ПК среди пенсионеров выявил конкурс по компьютерному многоборью

В администрации Псковской области состоялся Пятый областной конкурс по компьютерному многоборью среди пенсионеров «Информатика вокруг нас». В состязаниях приняли участие 33 человека из различных районов региона. Все они прошли три тура испытаний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На первом этапе жюри конкурса, в состав которого вошли представители органов исполнительной власти Псковской области и регионального отделения ПФР, оценивало домашнее задание — презентацию на тему «Известные люди нашего края» или «Знаменитые люди села». Во втором туре конкурсанты соревновались в работе с информационно-поисковой системой Яндекс. Третий этап предусматривал задания по работе с сайтом Пенсионного фонда РФ.

В результате трех туров были выявлены знатоки ПК в двух номинациях: начинающий и уверенный пользователи.

В группе начинающих первое место заняла Светлана Цикунова из Новосокольников, на втором месте — Светлана Лысанова из Пскова, тройку лидеров замкнула Светлана Смирнова из Пушкинских Гор.

В номинации «уверенный пользователь» победу одержала Елена Казандоева из Пскова, «серебро» досталось Светлане Крыковой из Пскова, а «бронза» — Геннадию Коженкову из Островского района.

Каждый конкурсант получил диплом об участии и подарок, отдельно были отмечены авторы лучших презентаций.

Организаторами конкурса выступают региональное отделение Союза пенсионеров России, Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области.