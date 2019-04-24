Общество

Сотрудники Пенсионного фонда прибрались на зеленой зоне вдоль улицы Юбилейной

Сегодня, 26 апреля, и.п главы Пскова Сергей Гаврилов проверил ход уборки городских территорий в весенний период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, сотрудники областного отделения Пенсионного фонда РФ и управления Пенсионного фонда в городе Пскове и Псковском районе в рамках месячника по благоустройству и санитарной уборке города очистили от осенней листвы, обломков камней, веток и мусора зеленую зону от улицы Генерала Маргелова вдоль улицы Юбилейной (территорию бывшего концлагеря «Шталаг-372»).

Начальник городского управления ПФР Алексей Еремин отметил, что подобного рода мероприятия помогают облагородить внешний вид улиц, парков и дворов города.

От имени городских властей Сергей Гаврилов выразил благодарность каждому неравнодушному жителю города за активное участие в наведении чистоты и порядка в Пскове. Такие мероприятия по наведению чистоты и порядка, подчеркнул заместитель руководителя муниципалитета, необходимы всем нам, чтобы город был всегда чистым и комфортным. Замглавы подчеркнул, что уже наведен порядок во многих общественных местах, уборка будет продолжаться. Также он отметил, что сейчас будет усилена уборка на воинских захоронениях.

Напомним, на территории Пскова до 30 апреля продолжается весенний месячник в целях повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного состояния городских территорий и создания комфортных условий проживания населения. Традиционно в уборке города принимают участие сотрудники организаций и предприятий, расположенных на территории города, представители органов власти, управляющие компании и простые горожане.

Управление городского хозяйства администрации Пскова готовы предоставить инвентарь и мешки для мусора. Для этого необходимо позвонить по контактному номеру телефона (8112) 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6. В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, указать количество человек, желающих принять участие в уборке территории, дату, время и место проведения субботника.