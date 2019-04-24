Общество

Псковский Красный Крест завершил месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Сегодня, 26 апреля завершился цикл мероприятий Псковского Красного Креста, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В течение месяца происходило много важных событий и мероприятий, направленных на то, чтобы туберкулез оставался в центре внимания всей общественности и органов власти всех уровней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Старт месячнику был дан 22 марта в Великих Луках проведением спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни – спорт!». Основной задачей конкурса стала демонстрация физических качеств молодых людей. В борьбе за Кубок Красного Креста участвовали 90 молодых спортсменов из 5 муниципальных образований региона, которые продемонстрировали как хорошую физическую подготовку, так и уверенные знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и краснокрестного Движения. Приверженность к здоровому образу жизни проявила команда «Кадеты» из МАОУ «Кадетская школа» города Великие Луки» и в упорной борьбе стала победителем конкурса, завоевав главный приз – Кубок Красного Креста.

Начиная с первых дней месячника, «Волонтерский десант» проекта «Быть здоровым это стильно!» вел массированную информационную кампанию среди молодежи по темам здорового образа жизни и профилактики туберкулеза. Более 400 подростков на специально организованных встречах познакомились с правилами ведения здорового образа жизни и способами предупреждения опасного заболевания современности - туберкулеза.

Привлекательным и популярным среди детей стал областной конкурс детских и юношеских плакатов на тему «Быть здоровым это стильно!», в котором приняло рекордное количество работ, представленных на конкурс – 287 плакатов из 18 муниципальных образований. В скором времени работа победителя будет размещена на одном из билбордов Пскова.

Псковский Красный Крест совместно с медицинскими организациями Великих Лук, Пустошкинского и Красногородского районов предоставили возможность узнать свой ТБ статус для более 300 человек. Накануне в обследования волонтерский десант Красного Креста вел информационную работу среди населения: молодые добровольцы раздавали индивидуальные приглашения на осмотр и осуществляли подворовые обходы, в общественных местах размещали плакаты-приглашения на флюорографическое обследование и вели убедительные беседы среди жителей, которые давно не проходили обследование.

Великолукское отделение Российского Красного Креста совместно с Противотуберкулезным диспансером организовало флюорографическое обследование лиц без определенного места жительства, вернувшихся из мест лишения свободы, зависимых от алкоголя.

Каждому позаботившемуся о своем здоровье проект «Здоровым быть стильно!» предусмотрел вручение вознаграждения в виде продуктов питания. На эти цели проектом было предусмотрено 30000 рублей. Совместные усилия медицинских организаций, краснокрестных организаций региона и общественности были направлены исключительно на то, чтобы быть готовыми изменить ситуацию с распространением туберкулеза в регионе. Благодаря раннему выявлению больных туберкулезом значительно увеличился процент людей, которых можно вылечить от этого заболевания.

Добавим, что основные мероприятия социального проекта «Здоровым быть стильно!» были направлены на развитие системы профилактической работы и включали в себя различные формы и методы работы.

Одной из таких форм стало проведение конкурса «Уроков здоровья» среди образовательных организаций. Подобные конкурсы создают необходимые условия для стимулирования реализации и совершенствования в образовательных организациях региона системных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Уже сейчас на конкурс поступили 14 работ тематических разработок «Урока Здоровья» под девизом «Формула здоровья: обсуждаем, учим, советуем…» от 9 образовательных организаций Псковской области из 7 муниципальных образований Псковской области. Прием работ продлиться до конца апреля. Лучшими образовательными организациями будут признаны три учебных заведения, в которых успешно реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику туберкулеза. Все они будут награждены полезными подарками.

Новым направлением в деятельности «Волонтерского десанта» стал конкурс слоганов по здоровому образу жизни. Яркие и запоминающиеся слоганы, отражающие значение ЗОЖ в жизни молодых людей стимулирует молодежь вести здоровый и активный образ жизни. Например, такие как: Кто здоровый образ жизни ведет, тот 100 лет проживет! Кто здоровым хочет быть, маму с папою любить, тот не будет никогда приносить себе вреда! и другие. Конкурс продлиться до конца мая, а свой слоган можно оставить на сайте www.redcross60.ru

Напомним, что социальный проект «Здоровым быть стильно!» стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.