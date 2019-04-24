Общество

Единороссы Пскова расчистили от мусора берег реки Великой

Псковское городское отделение «Единой России» присоединилось к всероссийской экологической акции. Сегодня, 26 апреля, на берегу реки Великой активисты провели весенний субботник в рамках партпроекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Более полусотни неравнодушных горожан всего за час привели в порядок участок от моста имени 50-летия Октября до железнодорожного, собрав около 50 пакетов мусора.

«Партийный субботник на этой территории стал уже традиционным. Совместно с нашей «Молодой Гвардией» мы в очередной раз сделали полезное дело, - сказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Рязанцев. - К сожалению, мусор по-прежнему контрастирует с окружающим пейзажем. Проблема остается актуальной из года в год, а между тем ее решение зависит от нас самих. Все без исключения псковичи должны осознать необходимость строго соблюдать чистоту и порядок в своем городе. Только в этом случае ситуация изменится к лучшему».

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.