Общество

Александр Гуцан отметил положительные тенденции социально-экономического развития в Псковской области

Рабочая встреча полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе Александра Гуцана и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась в пятницу, 26 апреля, в администрации региона. Обсуждалась реализация инициатив президента России на территории Псковской области и вопросы социально-экономического развития субъекта РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона Михаил Ведерников доложил, что по итогам 2018 года в регионе достигнута положительная динамика по ряду экономических показателей. Так, зафиксирован рост индекса производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличение объема инвестиций в основной капитал и оборота розничной торговли, более чем на 8% повысилась реальная заработная плата и сократилось число безработных.

Особо Михаил Ведерников отметил снижение показателя общей смертности населения. По сравнению с 2017 годом он снизился на более чем на 3%, а по сравнению с 2012 годом - на 14%. Кроме того, в прошлом году был достигнут исторический минимум по показателю младенческой смертности, отмечен рост продолжительности жизни. Сейчас она составляет около 70 лет.

Губернатор проинформировал полпреда о начале сезона дорожных работ и посевной. В этом году засеяно будет около 240 тыс га. Кроме того, при поддержке федеральных и областных властей аграрии ведут работу по обновлению сельскохозяйственной техники.

Михаил Ведерников также рассказал Александру Гуцану о новой программе «Псковский гектар», которую прорабатывают псковские власти в целях улучшения уровня жизни и привлечения новых специалистов в регион. Согласно новации любой желающий сможет получить бесплатно земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, и использовать их для индивидуального строительства и ведения личного хозяйства.

Александр Гуцан отметил положительные тенденции социально-экономического развития в регионе. При этом, он обратил особое внимание на необходимость безусловного выполнения поручений и указаний главы государства на территории Псковской области, особо подчеркнув выполнение региональных проектов в рамках реализации «майского» указа президента РФ. Также, полномочный представитель указал на необходимость принятия дополнительных мер по стабилизации пожароопасной ситуации.