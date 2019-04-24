Общество

Дети псковских полицейских изготовили пасхальные подарки для родных и близких

Псковские госавтоинспекторы совместно с общественниками и родителями провели для детей стражей порядка мастер-класс по приготовлению праздничных поделок.

Сотрудник псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Юлия Ермолаева познакомила ребят с историей Светлого Христова Воскресения, отметила важность соблюдения и сохранения русских национальных традиций и обычаев.

Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Псковской области майор полиции Наталья Скачкова в преддверии майских праздников напомнила подросткам о важности соблюдения Правил дорожного движения. Особое внимание она уделила обеспечению безопасности при езде на велосипедах и других современных средствах передвижения, которыми так увлечены сегодня несовершеннолетние.

Члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области и представитель родительской общественности Светлана Щанкина предложили подопечным поучаствовать в увлекательном мастер-классе и преобразить обычные, на первый взгляд, горшочки под рассаду в великолепные ведерки для пасхальных яиц.

В этом творческом процессе потребовались не только клей, краски, но и усидчивость и старание. Юные горожане приложили немало усилий, чтобы справиться с задачей. И их труд был вознагражден: получились прекрасные праздничные подарки.

Организаторы встречи выразили благодарность коллективу Псковского детского игрового клуба «Сюрприз» за предоставленную возможность для проведения данного мероприятия.