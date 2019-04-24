Общество

В Псковской области готовят общественных наблюдателей на выборы

В Псковской области проходит цикл занятий по обучению общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в Единый день голосования 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, обучение проходит в тесном взаимодействии Общественной палаты региона, Избирательной комиссии Псковской области, Центра правового просвещения и медиации, Псковского государственного университета и других средне-профессиональных и высших учебных заведений.

Все стороны договорились о совместной работе по осуществлению общественного контроля над соблюдением избирательных прав и активном проведении обучающих мероприятий для наблюдателей избирательного процесса.

26 апреля состоялась встреча со студентами ПсковГУ, будущими общественными наблюдателями.

Открыл встречу председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. «Особенно радует, что молодежь не стоит в стороне от общественно-политических процессов, происходящих в обществе. Как показали выборы президента РФ и губернатора Псковской области, молодые люди активно принимали в них участие», - сказал он.

По мнению главы избиркома, особо высока роль наблюдателей при отсутствии средств видеонаблюдения. Также с помощью наблюдателей имеется возможность пресечения умышленных или совершенных по неосторожности противоправных действий участников избирательного процесса.

«Примером активного участия молодежи в избирательном процессе является "Всероссийский фонд свободных выборов", состоящий из представителей многих регионов РФ, включая Псковскую область. В этом году у молодых общественных наблюдателей есть возможность, кроме выборов в Псковской области, принять участие и в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и приобрести ценный опыт. Этот опыт поможет принимать верные решения, не бояться и отстаивать свое мнение», - добавил Михаил Иванов и пожелал всем плодотворной работы в получении необходимых знаний.

Заместитель председателя Общественной Палаты Псковской области, проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова подчеркнула, что «начиная с выборов Президента РФ в 2018 году, мы занимались подготовкой и организацией общественного наблюдения, работой конкретно с молодежью из Псковского государственного университета и с ребятами из Псковской области».

Она отметила, что у молодых наблюдателей все получилось, они были хорошо подготовлены, грамотно отработали и со всем справились. «Поэтому сейчас, основываясь на этом опыте, мы хотим, чтобы ребята могли еще активнее включиться в общественно-политическую повестку и реализовать себя на выборах», - сообщила Инна Андреянова.

Об избирательных кампаниях, которые пройдут в этом на территории Псковской области и о задачах Молодежных территориальных избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов рассказал будущим общественным наблюдателям Сергей Ковальчук, секретарь регионального избиркома.

Исполнительный директор «Центра правового просвещения и медиации» Семен Никонов представил программу подготовки общественных наблюдателей. Он заметил, что она будет состоять из двух частей-теоретической и практической.

Вячеслав Наумов, студент 2 курса факультета инженерных и строительных технологий ПсковГУ, поделился своим опытом участия в избирательном процессе. «Я решил стать наблюдателем еще в том году, на выборах президента РФ и мне это понравилось. Считаю, что каждый человек и каждый гражданин должен проявлять инициативу на выборах и поднимать электоральную активность населения для наибольшей явки, чтобы каждый избранный кандидат имел наибольшую легитимность. Это правильно»,- пояснил он.