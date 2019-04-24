Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Каким увидели Омск псковичи
Почему весной? Потому что дешевле!
«Технодром»: Грандиозное открытие
Гипермаркет для больших машин
мечта, ставшая явью
О слабеньких и жиденьких
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
Исторический парк на «Электроне»
Новый уровень
 
 
 
ещё Общество 24.04.2019 15:300 Когда снаряд попал под пал: насколько опасны сегодня стихийные пожары в местах боев ВОВ в Псковской области 26.04.2019 20:040 В Псковском Кремле установлены 12 информационных табличек 26.04.2019 19:440 Студенты-волонтеры Великолукского медицинского колледжа проводят акцию в детских садах города 26.04.2019 19:240 Дети псковских полицейских изготовили пасхальные подарки для родных и близких 26.04.2019 19:190 Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза 26.04.2019 18:510 В Псковской области готовят общественных наблюдателей на выборы
 
 
 
Самое популярное 25.04.2019 09:512 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 24.04.2019 22:0810 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 23.04.2019 21:416 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:1411 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 24.04.2019 11:522 Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области готовят общественных наблюдателей на выборы

26.04.2019 18:51|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области проходит цикл занятий по обучению общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках в Единый день голосования 8 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме, обучение проходит в тесном взаимодействии Общественной палаты региона, Избирательной комиссии Псковской области, Центра правового просвещения и медиации, Псковского государственного университета и других средне-профессиональных и высших учебных заведений.

Все стороны договорились о совместной работе по осуществлению общественного контроля над соблюдением избирательных прав и активном проведении обучающих мероприятий для наблюдателей избирательного процесса.

26 апреля состоялась встреча со студентами ПсковГУ, будущими общественными наблюдателями.

Открыл встречу председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. «Особенно радует, что молодежь не стоит в стороне от общественно-политических процессов, происходящих в обществе. Как показали выборы президента РФ и губернатора Псковской области, молодые люди активно принимали в них участие», - сказал он.

По мнению главы избиркома, особо высока роль наблюдателей при отсутствии средств видеонаблюдения. Также с помощью наблюдателей имеется возможность пресечения умышленных или совершенных по неосторожности противоправных действий участников избирательного процесса.

«Примером активного участия молодежи в избирательном процессе является "Всероссийский фонд свободных выборов", состоящий из представителей многих регионов РФ, включая Псковскую область. В этом году у молодых общественных наблюдателей есть возможность, кроме выборов в Псковской области, принять участие и в выборах Губернатора Санкт-Петербурга и приобрести ценный опыт. Этот опыт поможет принимать верные решения, не бояться и отстаивать свое мнение», - добавил Михаил Иванов и пожелал всем плодотворной работы в получении необходимых знаний.

Заместитель председателя Общественной Палаты Псковской области, проректор по стратегическому развитию ПсковГУ Инна Андреянова подчеркнула, что «начиная с выборов Президента РФ в 2018 году, мы занимались подготовкой и организацией общественного наблюдения, работой конкретно с молодежью из Псковского государственного университета и с ребятами из Псковской области».

Она отметила, что у молодых наблюдателей все получилось, они были хорошо подготовлены, грамотно отработали и со всем справились. «Поэтому сейчас, основываясь на этом опыте, мы хотим, чтобы ребята могли еще активнее включиться в общественно-политическую повестку и реализовать себя на выборах», - сообщила Инна Андреянова.

Об избирательных кампаниях, которые пройдут в этом на территории Псковской области и о задачах Молодежных территориальных избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов рассказал будущим общественным наблюдателям Сергей Ковальчук, секретарь регионального избиркома.

Исполнительный директор «Центра правового просвещения и медиации» Семен Никонов представил программу подготовки общественных наблюдателей. Он заметил, что она будет состоять из двух частей-теоретической и практической.

Вячеслав Наумов, студент 2 курса факультета инженерных и строительных технологий  ПсковГУ, поделился своим опытом участия в избирательном процессе. «Я решил стать наблюдателем еще в том году, на выборах президента РФ и мне это понравилось. Считаю, что каждый человек и каждый гражданин должен проявлять инициативу на выборах и поднимать электоральную активность населения для наибольшей явки, чтобы каждый избранный кандидат имел наибольшую легитимность. Это правильно»,- пояснил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 395 человек
26.04.2019, 20:040 В Псковском Кремле установлены 12 информационных табличек 26.04.2019, 19:440 Студенты-волонтеры Великолукского медицинского колледжа проводят акцию в детских садах города 26.04.2019, 19:240 Дети псковских полицейских изготовили пасхальные подарки для родных и близких 26.04.2019, 19:190 Директор «Птицефабрики Псковская»: Сократить санитарно-защитную зону мы сможем лишь при сокращении нашего производства в 4,5 раза
26.04.2019, 18:510 В Псковской области готовят общественных наблюдателей на выборы 26.04.2019, 18:451 «Титан-Полимер» на профсоюзной конференции по охране труда и экологической безопасности: Мы готовы к диалогу 26.04.2019, 18:390 В Московском метро протестируют оплату проезда с помощью распознавания лиц 26.04.2019, 18:150 Завтра начинает работу розничный Интернет-магазин издательства Псковской епархии «Вольный Странник»
26.04.2019, 18:030 Александр Гуцан отметил положительные тенденции социально-экономического развития в Псковской области 26.04.2019, 17:590 Псковский Красный Крест завершил месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом 26.04.2019, 17:500 Грозы возможны в субботу в Псковской области 26.04.2019, 17:410 С территории одной из псковских школ вывезут около 100 мешков с мусором, пролежавших там 2 недели
26.04.2019, 17:330 Порховский краеведческий музей приглашает принять участие во Всероссийской научно-практической конференции 26.04.2019, 17:251 Единороссы Пскова расчистили от мусора берег реки Великой 26.04.2019, 17:180 Евгений Терских и Ксения Тишкова в программе «Дело Луначарского» ВИДЕО 26.04.2019, 17:120 В Опочке и Порхове завершились отборочные игры футбольного турнира «Маленькие сердца 2019»
26.04.2019, 17:050 12 кандидатов прибавилось в списке предварительного голосования по выборам в Собрание Середкинской волости 26.04.2019, 17:030 Сотрудники Пенсионного фонда прибрались на зеленой зоне вдоль улицы Юбилейной 26.04.2019, 16:541 Наталия Соколова: Вожатые не умеют работать с детьми так, как хотелось бы 26.04.2019, 16:420 Названы страны, в которых живут самые счастливые и несчастные люди
26.04.2019, 16:350 Лучших пользователей ПК среди пенсионеров выявил конкурс по компьютерному многоборью 26.04.2019, 16:270 Круглый стол собрал в Псковском филиале академии ФСИН специалистов России и Республики Беларусь 26.04.2019, 16:250 1 мая в Дно временно ограничат движение 26.04.2019, 16:243 35 тысяч псковичей стали участниками акции «Сирийский перелом»
26.04.2019, 16:170 Победителем I Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений спецназа ВДВ стала команда Ивановской воздушно-десантной дивизии 26.04.2019, 16:112 Наталия Соколова: Согласно опросу, больше всего псковские дети боятся террористических угроз 26.04.2019, 16:090 Минюст сообщает о ликвидации Псковской региональной ритуальной ассоциации 26.04.2019, 16:060 Псковичи приняли участие во всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
26.04.2019, 16:050 Прогнозный план приватизации на текущий год планируют дополнить пустующим зданием на Боровой, 13-а 26.04.2019, 15:570 «Акценты» Донецкого: И снова праймериз, «безвиз» на три дня и «гадкий казус» на Завеличье 26.04.2019, 15:420 Расходы бюджета Пскова-2019 увеличатся более чем на 893 млн рублей 26.04.2019, 15:420 На четырех предприятиях Пскова, занимающихся сбором и переработкой ТКО, созданы профсоюзные «первички»
26.04.2019, 15:410 В библиотеке им. М.И. Семевского состоится вечер памяти пианистки Марии Юдиной 26.04.2019, 15:320 Аэропорт Риги готовится принять подавший сигнал бедствия самолет «Аэрофлота» 26.04.2019, 15:280 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: искусство по-прежнему в большом долгу… 26.04.2019, 15:110 Митинг в память о жертвах чернобыльской аварии прошел в Пскове
26.04.2019, 14:530 Молодые профактивисты Великих Лук помогли пожилым людям навести порядок во дворах их домов 26.04.2019, 14:480 Выступления исследователей из России, Франции и Эстонии вошли в программу чтений «Библиотека в усадьбе» в музее-заповеднике «Михайловское» 26.04.2019, 14:440 87 млн рублей направят на ремонт дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные - Плюсса 26.04.2019, 14:380 Актеры Псковского драмтеатра поделились планами на лето
26.04.2019, 14:250 Праздничное Пасхальное богослужение и крестный ход в Троицком соборе возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон 26.04.2019, 14:250 «Парту героя» открыли в средней школе № 24 в Пскове 26.04.2019, 14:140 Глобальная реновация: в ПсковГУ планируется ремонт студенческих общежитий и учебных корпусов 26.04.2019, 14:050 В спектакле «Гробница малыша Тутанхамона» режиссер уловил мегатонкие исторические ассоциации - Евгений Терских
26.04.2019, 14:001 Президент Адвокатской палаты Псковской области призвал Дмитрия Шахова извиниться перед адвокатским сообществом  26.04.2019, 13:560 Экскурсию для пятиклассников Псковской школы-интерната провели в Свято-Троицком соборе 26.04.2019, 13:540 Псковская госинспекция труда: Если отпуск выпал на праздники 26.04.2019, 13:500 «Два капитана» из «Михайловского» прибыли в островский Военно-исторический музей-заповедник
26.04.2019, 13:460 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых 26.04.2019, 13:450 Актриса Псковского драмтеатра рассказала о психологической травме, которую получила, когда работала аниматором 26.04.2019, 13:320 Ресторан «Инжир» приготовил подарки гостям на Пасху 26.04.2019, 13:290 Делегация Псковской области принимает участие в 5-й Всероссийской неделе охраны труда
26.04.2019, 13:220 ОНФ и Поисковое движение России помогут гражданам найти информацию о родственниках, пропавших на фронтах ВОВ 26.04.2019, 13:142 Псков стал 60-м городом, куда прибыла выставка трофейного вооружения «Сирийский перелом» 26.04.2019, 13:110 Более 200 адвокатов в настоящее время состоят в Адвокатской палате Псковской области 26.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Терских и Ксенией Тишковой
26.04.2019, 12:590 1 мая в Псковской области пройдет турнир по мини-футболу 26.04.2019, 12:530 На выставку самобытного художника Андрея Щукина приглашает Дом офицеров 26.04.2019, 12:520 В Великий четверг митрополит Тихон совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 26.04.2019, 12:420 Кадастровая палата по Псковской области опубликовала режим работы в предпраздничные дни
26.04.2019, 12:370 Девять организаций Стругокрасненского района нарушили сроки выплаты заработной платы работникам 26.04.2019, 12:296 Польский fashion-ритейлер LPP Group откроет три магазина в ТРЦ Fjord Plaza в Пскове 26.04.2019, 12:230 Объявлен аукцион по выбору подрядчика по ремонту дороги Заполье - Гдов 26.04.2019, 12:151 Псковский «Горводоканал» сообщил в областную администрацию и городскую прокуратуру о нарушениях одной из управляющих организаций
26.04.2019, 12:100 Камерным концертом Московского пасхального фестиваля продолжится яркий филармонический сезон, который прошел под девизом «впервые на нашей сцене» - Николай Хондзинский 26.04.2019, 12:040 Почему весна - самое лучшее время для покупки зимней обуви? 26.04.2019, 12:010 В Стругокрасненской школе прокуратурой выявлены нарушения в питании детей 26.04.2019, 11:571 Молодежный форум «Псковская область - территория твоей профессии» состоялся в Пскове
26.04.2019, 11:536 Путин утвердил перечень показателей, на основании которых будет оцениваться работа государственной власти 26.04.2019, 11:520 Сегодня в Пскове выступит Тамара Гвердцители 26.04.2019, 11:480 В 2018 году в Псковской области зафиксировано 18 попыток и 4 завершенных случая детского суицида 26.04.2019, 11:410 «Гайд-парк»: О деятельности Адвокатской палаты Псковской области
26.04.2019, 11:350 Члены фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании поздравили Владимира Жириновского с днем рождения 26.04.2019, 11:260 Неработающий светофор затрудняет движение по Ольгинскому мосту в Пскове 26.04.2019, 11:160 Наталия Соколова: 2/3 детей заявляют, что в интернете им поступают предложения, противоречащие их моральным принципам 26.04.2019, 11:122 Прощание с зав. кафедрой географии ПсковГУ Александром Слинчаком состоится 29 апреля в церкви Михаила и Гавриила Архангелов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.