Общество

В Псковском Кремле установлены 12 информационных табличек

В Довмонтовом городе, у колокольни Троицкого собора и в северной части Псковского Кремля установлены 12 информационных табличек с пояснениями об объектах, сообщается в Instagram Псковского музея-заповедника.

Они снабжены подписями на русском, английском языке и шрифте Брайля. Для комфортного отдыха псковичей и гостей города обновлены скамейки по всей территории Кремля.

Таблички появились в рамках программы «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения на 2014 -2020 гг.». Ранее была установлена тактильно-звуковая мнемосхема с объектами Кремля.