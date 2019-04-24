Общество

В Пскове росгвардейцы провели Урок мужества

Ежегодно 26 апреля в России отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) - крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам ущерба и последствиям.

Как сообщили Псковсля 10 класса средней общеобразовательной школы №1 имени Леона Поземского военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области провели «Урок мужества». Офицер регионального Управления рассказал ученикам, что благодаря самопожертвованию ликвидаторов, среди которых были и военнослужащие войск правопорядка, удалось избежать многих человеческих жертв. Они обеспечивали эвакуацию населения в подвергшихся распространению радиации районах, участвовали в дезактивации населенных пунктов и дорог, строили бетонное укрытие взорвавшегося реактора.

Также был показан фильм, где ребята своими глазами смогли увидеть документальную хронику, повествующую о тех трагических событиях. Школьники смогли увидеть и услышать интервью непосредственных участников и осознать весь масштаб трагедии разыгравшейся в городах Припять и Чернобыль.

В завершение встречи ребята поблагодарили росгвардейца за интересный и познавательный урок.